Бойцы СВО поблагодарили детей из Дубны за новогодние письма

В обращении Большаков и другие бойцы уделили особое внимание детям, приславшим письма на передовую. Они отметили, что им было очень приятно получить новогодние открытки — их они читают с особым трепетом и искренне благодарят ребят за добрые слова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников спецоперации в Подмосковье.