Бойцы СВО поблагодарили детей из Дубны за новогодние письма

Участники СВО поблагодарили детей из Дубны за новогодние письма
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
Участники специальной военной операции поблагодарили детей из Дубны за письма с новогодними поздравлениями. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Максим Большаков записал соответствующее видео с передовой.
В обращении Большаков и другие бойцы уделили особое внимание детям, приславшим письма на передовую. Они отметили, что им было очень приятно получить новогодние открытки — их они читают с особым трепетом и искренне благодарят ребят за добрые слова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников спецоперации в Подмосковье.