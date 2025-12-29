Губернатор Подмосковья рассказал Путину о поддержке участников СВО

В Подмосковье уделяют особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей, регион плотно работает с фондом «Защитники Отечества». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

«Что значит плотно? Мы максимально стараемся оказывать услуги проактивно. Мы вошли в эксперимент, смысл которого, фонд «Защитники Отечества» теперь есть в каждом МФЦ, а их у нас 223. В свое время Вы давали команду регионам, и эта сеть МФЦ есть в каждом городе, большом и малом», – сказал Воробьев.

По его словам, там военные могут получить ответы на свои вопросы, а также различные услуги – от выплат до секций, питания и прочих. Отдельный фокус остается на реабилитации – в регионе действуют четыре центра. Так, например, в Коломне занимаются протезированием.

Кроме того, продолжается реализация региональной программы «Герои Подмосковья» вместе с президентским РАНХиГС, академией, в рамках которой участники СВО обучаются и получают специальность.

В Подмосковье есть 80 соцкоординаторов, которые работают с семьями и с военнослужащими. В Фонд «Защитники Отечества» обратилось 35 тыс. человек

«Постараемся сделать так, чтобы все семьи чувствовали нашу заботу», – заключил Воробьев.

