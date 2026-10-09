Боксер из Подмосковья вышел в полуфинал первенства Европы

Подмосковный спортсмен Сергей Курочкин (весовая категория до 80 кг, Королев) вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, которое проходит с 3 по 11 октября в Будве (Черногория). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В поединке за выход в полуфинал ему противостоял Леви Валлера (Англия). В полуфинале его соперником станет представитель Белоруссии Максим Румянцев.

Состязания проводят в многофункциональном спортивном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве, их участниками стали более 470 спортсменов из 40 стран. Полуфинальные поединки запланированы на 9 октября.

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