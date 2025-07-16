Более миллиарда рублей направят на строительство 11 плоскостных спортивных сооружений в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье в 2025 году построят 11 плоскостных спортивных сооружений
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Подмосковье в 2025 году построят 11 плоскостных спортивных сооружений. На эти цели будет направлено более 1 млрд руб. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Одно из таких сооружений — универсальная спортивная площадка в Реутове. Это площадка с бесшовным наливным покрытием, ограждением и освещением, мини-футбольными воротами и баскетбольной стойкой. Степень ее строительной готовности составляет уже 70%.
«Подрядчик обещает до конца июля все работы завершить. Останется еще целый месяц каникул. И ребята смогут здесь проводить свой досуг с пользой для здоровья», — отметил Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в регионе.