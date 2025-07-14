Губернатор Подмосковья: к 1 сентября в области откроют 14 новых школ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов обсудил строительство новых школ в регионе.

«В этом году к 1 сентября откроем 14 за счет бюджета. В их числе очень важные, ключевые объекты в ряде муниципалитетов, например, долгожданная школа на 1,1 тыс. мест в Дзержинском, которую мы достраиваем», — рассказал губернатор.

Также он напомнил, что в образовательных учреждениях активно ведется капремонт в рамках госпрограммы. В 21 школе из 57 работы уже завершились, еще 24 будут сданы до конца июля.

«Одна из самых больших программ у нас в Серпухове, там одновременно ремонтируется рекордное количество школ (пять). Каждый объект на контроле, приглашаем родительский актив, чтобы всю информацию жители получали от строителей, из первых уст. Свыше 40 тыс. ребятишек 1 сентября смогут пойти в новые и обновленные школы», — добавил Воробьев.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, вблизи новых социальных объектов важно строить и новое жилье. Сейчас в Зарайске строится школа на 825 мест, а поблизости в рамках программы переселения из аварийного жилфонда — новый дом, куда переедут 123 семьи.

«В программе капитального ремонта к 1 сентября у нас 57 школ в 40 округах, две из них — это частичный ремонт (кровля и фасад). По 20 работы завершены, ведется клининг, устанавливается мебель. До 20 июля ставим себе задачу завершить еще 11 школ, вторая декада июля — 14. На первую декаду августа у нас шесть школ и до 20 августа еще шесть», — отметил министр.

Он добавил, что в рамках капремонта реализуется проект «Моя школа — моя история». В его рамках в школах ведется роспись стен, отражающая культурные коды городов, их историю и традиции. В этом году в регионе пять таких объектов. На следующий год запланировано 18.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об итогах прошлого учебного года и обсудил подготовку к 1 сентября.