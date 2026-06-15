Более 1 тыс. спортсменов приняли участие в третьем велозаезде серии Gran Fondo Russia в Бородино

Более 1 тыс. спортсменов приняли участие в третьем старте серии Gran Fondo Russia сезона 2026, который прошел накануне в Можайском муниципальном округе на трассе в деревне Бородино. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам были доступны классические дистанции: 30 км, 60 км и 100 км. После заездов они смогли посетить экскурсию по историческим локация Бородино. Результаты доступны по ссылке.

«Хотел бы отметить людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сегодня вместе со всеми проехали по Бородинскому полю. Низкий поклон за силу воли, силу духа», – сказал директор ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» Игорь Корнеев.

Мероприятия также уже прошли в Парке Малевича в Одинцовском городском округе и в Волоколамском муниципальном округе. В общей сложности в 2026 году в Подмосковье пройдут пять стартов, их также примут Серпухов (23 августа) и Руза (20 сентября). По итогам всех этапов сезона среди участников заездов в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 км в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» будет разыгран главный трофей серии – Кубок Gran Fondo Московской области.

Соревнования проводятся в рамках госпрограммы «Спорт России».

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