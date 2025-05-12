Более тысячи участников СВО прошли реабилитацию в центрах Подмосковья

Реабилитацию в учреждениях Подмосковья прошли более тысячи участников СВО. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в центре «Ясенки» восстановились 410 участников спецоперации, в том числе 33 бойца — в сопровождении членов семьи.

В центре им. А. И. Мещерякова реабилитацию прошли уже 78 военнослужащих. В стационаре «Протэкс-центра» в Коломне — еще 550 человек.

Участникам СВО с инвалидностью также помогают персональные помощники. Специалисты оказывают помощь с оформлением льгот и выплат, заказом технических средств реабилитации. Помощь таких специалистов в области получили более 500 бойцов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в центре им. Мещерякова. Он расположен в Сергиевом Посаде.