Губернатор Воробьев навестил участников СВО в центре им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в реабилитационный центр им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе для людей от 18 до 40 лет с потерей зрения и слуха. Участники специальной военной операции, получившие тяжелые ранения, которые также восстанавливаются здесь, могут освоить новые профессии.

«Я приехал навестить и наших бойцов, и ребят, которые здесь получают специальности. Хочу поблагодарить преподавателей, которые дают ценные навыки. Мы открыли центр не так давно, но с первого дня сразу же увидели его востребованность. Сейчас здесь находится больше 100 человек. Наша задача — быть рядом, оказывать максимальную поддержку в освоении новых специальностей, адаптации после полученных ранений. Всегда слышим ваши просьбы — мы создали возможность, чтобы рядом с вами здесь были жены, матери», — сказал губернатор.

Первый в России подобный центр открыли в октябре 2024 года при поддержке президента России Владимира Путина. По соглашению со статс-секретарем — замминистра обороны России, председателем Госфонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой тут проходят адаптацию и участники СВО. Так, например, Владимир из Сергиева Посада находится в Центре с супругой после получения осколочного ранения головы.

«Раньше он не мог даже поднять руку, а сейчас, благодаря реабилитации уже свободно двигает ею. Здесь есть массаж, бассейн, спортзал, работают отличные специалисты. Володя потом, как восстановит полностью руку, хочет освоить какую-нибудь профессию. Спасибо, что есть возможность всегда быть рядом с мужем, жить с ним пока он проходит реабилитацию», — сказала его супруга Оксана.

Еще один военный — Юрий из Павловского Посада — также был направлен на реабилитацию после лечения, в центре он осваивает новую профессию — учится на соцработника.

Обучение адаптируют специально для военных. Специалисты учат их ориентироваться в пространстве, пользоваться телефоном со специальными программами озвучки, а также компьютером. Участники СВО могут освоить профессию плотника, эксперта по доступной среде, специалиста по социальной работе, массажиста и не только. Бесплатный курс рассчитан на 30 дней, его проводят под руководством ведущих специалистов со всей России.

Помимо этого, в партнерстве с ООО «Шанс» открыта производственная линия жгутов ТБС (турникетов боевых специальных) для оказания первой помощи при ранении.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.