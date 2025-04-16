Более 100 детских оздоровительных лагерей будут работать летом в Подмосковье

В Подмосковье этим летом будут работать 124 детских оздоровительных лагеря: 119 загородных и пять палаточных. Об этом рассказали в Московской областной думе.

Помимо этого, в округах откроют 977 лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать на базе образовательных учреждений, и шесть детских лагерей труда и отдыха.

Всего в области проживают более 966 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет. Оздоровительная кампания охватит более 613 тыс. ребят, или 63% от указанного числа. На ее реализацию направят 1,9 млрд руб.

Из регионального бюджета выделено более 320 млн руб. на закупку 4 тыс. путевок в лагеря Краснодарского края для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также 384 млн руб. выделили на бесплатные путевки в санатории для детей-инвалидов и проезд до них. Кроме того, 429 млн руб. составила субсидия округам на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Подготовка к летней оздоровительной кампании уже активно ведется. Так, лагеря проверяют на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности. На территориях проводят обработку от клещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске. Он отметил, что в учреждении смогут пройти адаптацию дети ветеранов СВО.