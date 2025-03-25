Губернатор Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске

В Красногорске на базе образовательного центра «Созвездие» откроются стационар и три новых корпуса, адаптацию здесь теперь смогут проходить дети ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который посетил уникальный центр и пообщался с его воспитанниками и педагогами.

«Хочу сказать слова благодарности руководителю и всем преподавателям центра. Здесь порядка 2 тыс. воспитанников разных возрастов — от самых маленьких до уже взрослых. Они проходят реабилитацию, приобретают профессии. Очень надеемся, что ребята будут востребованы — будь то стилисты, кулинары или те, кто занимается ремонтом техники. Конечно, огромную лепту вносят и врачи. А самое главное то, что здесь могут находиться мамы рядом со своими детьми. Наша задача — развивать центр», — подчеркнул губернатор.

Центр является единственным в России учреждением, где реализуют инновационные методы для обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, помощь там получают дети, подростки и молодые люди в возрасте от 0 до 23 лет. На его базе реализуют проект «Андрюшка» — программу комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. Он получил диплом II степени на Всероссийской муниципальной премии «Служение» в рамках форума «Малая Родина — сила России» в 2024 году. К проекту подключился фонд «Защитники Отечества», что позволит оказывать помощь и детям ветеранов СВО.

«Мы с 2019 года начали сотрудничать с Донецкой и Луганской народными республиками, когда стали брать к себе детей на комплексную реабилитацию. На сегодняшний день через нее прошли уже свыше 450 ребят, в основном получившие минно-взрывные ранения», — рассказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

В «Созвездии» воспитанники могут получить знания нескольким специальностям, включая парикмахерское искусство, кулинарию, автослесарное, клининг-сервис и не только. В декабре 2025 года центр отметит свое 20-летие, на его территории находятся школа и два дошкольных подразделения, медико-реабилитационное и коррекционное отделения, кабинет физиотерапии, отделение дифференцированного и индивидуального обучения, актовый зал, столовая, образовательные зоны, бассейн и не только.

«Моему ребенку почти шесть лет, за этот год у нас очень большая динамика в развитии. Когда мы пришли сюда, ребенок у меня вообще не говорил, а сейчас уже разговаривает предложениями. Мы ходим в детский сад, посещаем коррекционное отделение, где занимаемся с логопедом и дефектологом», — рассказала губернатору Алина Крывенко.

Воробьев отметил, что с 2019 года работники центра оказали помощь около 15 тыс. детей. Здесь работают более 320 специалистов разного профиля — учителя начальных классов и предметники, медицинские работники, психологи, логопеды, воспитатели, социальные педагоги. С 1 сентября в структуру учреждения добавятся три новых подразделения. Так, в поселке Новый и селе Ангелово откроются центры диагностики и консультирования, в Ангелово — школа с отделением медицинской реабилитации.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.