Более 100 единиц техники закупили для автопарка коммунальных систем Подмосковья за два года

Автопарк ГУП МО «КС МО» за два года пополнился 115 единицами коммунальной техники. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, в автопарк поступили каналопромывочные и илососные машины, экскаваторы и самосвалы, автокраны, автоцистерны и краны-манипуляторы, автогрейдер, автомобили «Газель» и фургоны.

Технику передали десяти филиалам учреждения в семи округах. Это Орехово-Зуево, Шатура, Электросталь, Егорьевск, Лосино-Петровский, Павловский Посад и Богородский округ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле ход модернизации системы водоснабжения.