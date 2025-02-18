Более 100 единиц техники закупили для автопарка коммунальных систем Подмосковья за два года
Автопарк коммунальных систем Подмосковья за два года увеличился на 115 единиц
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Автопарк ГУП МО «КС МО» за два года пополнился 115 единицами коммунальной техники. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В частности, в автопарк поступили каналопромывочные и илососные машины, экскаваторы и самосвалы, автокраны, автоцистерны и краны-манипуляторы, автогрейдер, автомобили «Газель» и фургоны.
Технику передали десяти филиалам учреждения в семи округах. Это Орехово-Зуево, Шатура, Электросталь, Егорьевск, Лосино-Петровский, Павловский Посад и Богородский округ.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле ход модернизации системы водоснабжения.