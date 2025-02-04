Более 100 объектов образования капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтируют 119 объектов образования, сообщили в Московской областной Думе. В их числе — учреждения дополнительного образования.

В частности, работы проведут в 59 школах, 42 детсадах, 11 колледжах и семи учреждениях дополнительного образования. Кроме того, будут отремонтированы 14 детских школ искусств.

По словам председателя областного парламента Игоря Брынцалова, эти учреждения были включены в план капремонта по просьбам жителей. Помимо ремонта зданий благоустроят прилегающие к ним территории.

«По просьбам родителей в Подмосковье в программу капремонта с 2024 года вошли и учреждения дополнительного образования. Важно, чтобы у талантливых творческих ребят было все необходимое для самореализации», – добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что ход капремонта в образовательных учреждениях необходимо держать на строгом контроле.