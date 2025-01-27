Губернатор Подмосковья поручил держать на контроле ход капремонта в школах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами округов подчеркнул важность своевременного завершения капитального ремонта в школах. Эта работа требует контроля на всех уровнях, заявил он.

«Крайне важно мобилизоваться в начале года, чтобы вовремя сдать объекты. Это требует контроля глав, отраслевиков, всех нас, в том числе депутатского корпуса», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в регионе не будут капитально ремонтировать образовательные учреждения, которые безнадежно устарели. По словам губернатора, проведение таких работ очень затратно, но не меняет пространство.

В 2025 году в Подмосковье построят 29 школ, в том числе 17 — за счет бюджетных средств. К примеру, в новом учебном году откроют воспитательно-образовательные комплексы в Дзержинском и микрорайоне Новогорск Химок, пристройку на 950 мест к Немчиновскому лицею, школу на 1,3 тыс. мест в поселке Развилка Ленинского округа. Еще три учреждения введут в декабре. Это школа на 1,1 тыс. мест в Павшинской пойме, пристройка на 300 мест к гимназии №6 Солнечногорска и Внуковская школа с пристройкой на 350 мест в Дмитрове.

Кроме того, за счет бюджета откроют детсады в Люберцах, Домодедово, Химках, Щелково, Сергиевом Посаде, Истре, Солнечногорске, Раменском — девять учреждений. Помимо этого, к новому учебному году планируется открытие здания студенческого общежития МГИМО в Одинцово.

«В 2025 году у нас стоит задача по 163 объектам образования, в частности 17 школ, девять садов и один кампус — за бюджет, за внебюджет — 12 школ и 12 детсадов. В капремонте — 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», - рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что во многих округах области решена проблема дефицита школ.