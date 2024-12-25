Более 100 объектов образования капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье планируют капитально отремонтировать 108 образовательных организаций, включая школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования. Об этом по итогам расширенного заседания Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике сообщает пресс-службе Московской областной Думы.

«На эти цели предусмотрено порядка 30 млрд рублей. Всего за 2022–2024 годы в Подмосковье капитально отремонтированы 173 школы, 63 детских сада, 20 профессиональных образовательных организаций и четыре учреждения допобразования», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Линара Самединова уточнила, что школы и детские сады, признанные нуждающимися в ремонте на 1 января 2025 года, будут отремонтированы до конца 2030 года. По ее словам, до 2027 года в программу капремонта вошли 280 объектов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.