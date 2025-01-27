Более 11 тыс. человек посетили фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде

Более 11 тыс. человек посетили традиционный гастрономический фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло на территории парка «Меленки» и стало уже 12-м. В этом году его приурочили к празднованию Дня российского студенчества, и темой стали университеты и факультеты.

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

В рамках фестиваля можно было поиграть в шашки из холодца, поучаствовать в конкурсе на поедание холодца на скорость, посетить ярмарку. Центральным мероприятием стала дегустация холодцов, приготовленных по «студенческим» рецептам.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.