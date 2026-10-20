Более 1,1 тыс. жителей Подмосковья вступили в федеральный регистр доноров костного мозга с начала года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Взятие 5% стволовых клеток безопасно для донора, поскольку их количество быстро восстанавливается. Для пациента трансплантация — это реальная возможность сохранить жизнь», — рассказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

По его словам, численность доноров в текущем году уже на 151 человека превышает результат за аналогичный период 2025 года.

Для вступления в регистр нужно оставить заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье». После этого с заявителем свяжется сотрудник Московского областного центра крови.

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