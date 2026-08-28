Губернатор Подмосковья проверил работу комплексной поликлиники в Королеве

Учреждение расположено на территории больничного комплекса на улице Циолковского. Оно рассчитано на 1 тыс. посещений в смену. К поликлинике прикреплены порядка 60 тыс. жителей.

«Это современный медицинский комплекс в самом центре города, которого очень ждали жители. Он оснащен новейшим оборудованием, здесь предусмотрен и дневной стационар. Нам было принципиально важно запустить этот объект. Я присутствовал и при закладке первого камня, и потом мы регулярно контролировали весь ход строительства. И вот все состоялось — поликлиника начала принимать пациентов. В ближайшие 3 месяца центр будет нарастать по мощностям, шаг за шагом получать лицензии на новые виды медицинской помощи», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

В учреждении оказывают весь спектр первичной помощи — от консультаций до реабилитации и специализированной диагностики. Здесь есть раздельные входы для взрослых, детей, фильтр-боксы и травматология. В здание также перевели Центр амбулаторной онкологической помощи.

«Открытие такой современной поликлиники — безусловный плюс для округа. Отрадно видеть, что сюда осознанно переезжают работать молодые специалисты из других муниципалитетов Подмосковья и других регионов. Общаясь с пациентами, я постоянно слышал слова благодарности: люди высоко оценили как само здание, так и закупку нового высокотехнологичного оборудования, которое уже активно используется в лечении», — отметил Легков.

Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Также создана доступная среда.

«На первоначальном этапе мы перевели сюда действующий коллектив из старых подразделений. При этом у нас уже сформировалась очередь из 13 специалистов различных профилей, которые хотят трудоустроиться именно в новую поликлинику. Пятеро молодых врачей уже приступили к работе. Текущая укомплектованность штата составляет порядка 87%, и мы рассчитываем, что появление таких прекрасных условий позволит нам полностью закрыть вакансии докторов и медсестер в самое ближайшее время», — рассказал главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский.

Всего в поликлинике будут работать 170 специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию.