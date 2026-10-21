Более 17 тыс. жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах после перенесенных заболеваний

Более 17 тыс. жителей Московской области с начала года прошли реабилитацию в стационарах после перенесенных заболеваний. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В Московской области в 2026 году более 17 тыс. жителей прошли медицинскую реабилитацию в стационарных условиях. Что почти на 1,5 тыс. больше чем в 2025 году. Коечный фонд по профилю „медицинская реабилитация“ в регионе составляет 809 коек», — отметил он.

Голубев подчеркнул важность реабилитации. Он напомнил, что она начинается уже на этапе специализированной медпомощи при наличии показаний. После того, как лечение в стационаре завершено, пациент получает рекомендации по прохождению реабилитации. Получить направление на нее можно у лечащего врача.

Пройти реабилитацию могут пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы.

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