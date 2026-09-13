Губернатор Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильного медицинского комплекса на улице Коминтерна в Мытищах. Вместе с ним объект осмотрел депутат Мособлдумы и олимпийский чемпион Александр Легков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На площадке завершен нулевой цикл, сейчас специалисты выполняют монолитные работы на надземных этажах.

Новый семиэтажный комплекс площадью более 110 тыс. кв. м планируют завершить к 2030 году. В больнице разместят более 20 стационарных профилей, а также консультативно-диагностический, перинатальный и региональный сосудистый центры.

Медучреждение сможет оказывать высокотехнологичную помощь более чем 1,2 млн жителей Мытищ, Королева, Пушкинского округа, Щелкова, Долгопрудного, Лобни, Фрязино и Ивантеевки.

В больнице установят современные аппараты КТ и МРТ, оборудуют передовые операционные и родильный дом. Для экстренной помощи предусмотрят систему «Триаж», которая позволит распределять пациентов по степени тяжести. Также на территории появится площадка для санитарной авиации.

Сейчас на строительной площадке работают 240 специалистов и семь единиц тяжелой техники. На одном из блоков монолитные работы уже завершены, на остальных продолжается заливка конструкций. Параллельно строители приступают к кирпичной кладке наружных стен и переносу инженерных сетей.