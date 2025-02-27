Более 170 компаний получили участки по программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого года участки в рамках программы «Земля за 1 рубль» получили 177 компаний. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Также мы продлили до конца следующего года действия льгот для индивидуальных предпринимателей и IT-организаций. Ввели налоговый вычет для предприятий, которые безвозмездно передают оборудование образовательным организациям. Речь идет о тех из них, которые готовят кадры рабочих специальностей», - рассказал Брынцалов.

Он добавил, что в этом году в регионе увеличили финансирование программы «Предпринимательство Подмосковья». На ее реализацию выделили около 24 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте приема заявок на участие в программах поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы».