Губернатор Подмосковья рассказал о программах «Маркетплейсы» и «Франшизы» для предпринимателей

В Подмосковье запустили прием заявок по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы» для малого и среднего бизнеса, которые реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Видим большой отклик от подмосковного бизнеса: в прошлом году 187 предпринимателей получили 50 млн рублей на развитие бизнеса на маркетплейсах, а 128 компаний — 64 млн рублей на развитие по франшизе», — написал он.

В рамках программы «Маркетплейсы» предприниматели смогут компенсировать до 500 тыс. рублей (до 50%) на комиссию, продвижение и доставку товаров на 13 площадках. Вторая программа позволяет получить субсидию в размере до 2 млн рублей (до 50%) при запуске бизнеса по региональным франшизам и до 1 млн рублей (до 50%) — для франшиз из других регионов. Оставить заявку на получение поддержки можно здесь.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.