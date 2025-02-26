Более 170 специалистов коммунального хозяйства трудоустроились в Подмосковье за неделю

В Подмосковье в отрасль жилищно-коммунального хозяйства за неделю привлекли более 170 специалистов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за указанный период в муниципальные бюджетные учреждения трудоустроились 159 человек, в управляющие организации — еще 12.

Больше всего человек были привлечены в МБУ Красногорска, Балашихи и Долгопрудного, а также в УО Зарайска, Истры, Коломны и Серпухова. Это машинисты, водители, дворники, плотники, дворники и уборщики.

Самыми востребованными работниками в сфере сейчас являются дворники, сантехники и механизаторы. Специалистам предоставляют общежития, соцподдержку, профессиональное обучение, а также высокие зарплаты.

Ранее в министерстве сообщили, что с лета 2024 года в учреждения по содержанию территорий и в управляющие организации были привлечены более 3,5 тыс. специалистов.