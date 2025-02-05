Более 3,5 тыс. специалистов коммунального хозяйства привлекли в Подмосковье с лета 2024 года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В подмосковные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании с лета 2024 года привлекли свыше 3,5 тыс. специалистов. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — глава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, самые востребованные профессии в коммунальной сфере сейчас — дворники, сантехники и механизаторы.

За январь 2025 года были трудоустроены более 200 человек: 221 — в МБУ по содержанию территорий и 16 — в управляющие компании.

В общей сложности сейчас в уборке дворов и общественных пространств, обслуживании жилых домов каждый день задействованы около 30 тыс. специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал выстроить прозрачную коммуникацию между УК и жителями.