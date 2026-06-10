Более 17,6 тыс. заявок на получение экстренной социальной помощи в Московской области поступило онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья более 17,6 тыс. раз воспользовались онлайн‐услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на региональном портале госуслуг. Такие данные приводит пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на получение экстренной соцпомощи имеют одиноко проживающие граждане и семьи, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией, в частности, из‐за потери работы, инвалидности, низкого уровня доходов либо повреждения или утраты жилья. Ключевое условие предоставления поддержки — доход на каждого члена семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. При этом воспользоваться мерой поддержки можно не чаще 1 раза в год.

Чтобы подать заявление, нужно зайти на портал госуслуг Московской области, авторизоваться через ЕСИА, перейти в раздел «Поддержка» → «Помощь в сложных ситуациях», заполнить электронную форму и приложить требуемые документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал назначать социальные выплаты в регионе проактивно.