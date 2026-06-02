Воробьев призвал назначать социальные выплаты в Подмосковье проактивно
Предоставление социальных услуг в Подмосковье должно перейти к электронному и проактивному формату. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наш принцип — меры социальной поддержки должны работать в электронном или проактивном формате. Автоматически, чтобы не нужно было никуда ходить. Это удобно для людей», — подчеркнул губернатор.
Он акцентировал внимание на цифровизации и упрощении получения услуг для населения. В результате госуслуги можно будет оформить без необходимости личного обращения граждан и подачи дополнительных заявлений.
Так, внимание уделят развитию цифровых сервисов, интеграции государственных баз данных и сокращению бумажного документооборота.
