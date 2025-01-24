Более 20 спортивных объектов вошли в программу капремонта 2025 года в Подмосковье

В Подмосковье в 2025 году в программу капремонта включили 23 объекта физической культуры и спорта. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«Мы понимаем, что для достижения цели необходимо, в том числе развивать инфраструктуру, обновлять устаревшее оборудование. В этом году в программу капремонта попали 23 объекта спорта», - рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в прошлом году в области капитально отремонтировали восемь спортивных объектов, в том числе спорткомплекс «Орион» в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе завершится строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов.