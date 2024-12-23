Андрей Воробьев: три новых ФОКа построят в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения с итогами уходящего года рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

«Мы стараемся уделять большое внимание здоровому образу жизни. Наш президент ставит задачу сделать спорт максимально доступным, чтобы как можно больше людей могли заниматься и у каждого была возможность самореализации», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что во многих округах области есть знаковые места — спорткомплексы, стадионы, которые являются точками притяжения для многих поколений. В их числе стадион «Авангард» в Коломне, который открылся в этом году, а также долгожданный ФОК в Можайске.

«В планах на следующий год завершить три новых ФОКа — в Лобне, Раменском, Бронницах. А также реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах и стадиона спорткомплекса «Старт» в Реутове, где разместится академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева», - сообщил Воробьев.

Он добавил, что уже начинается проектирование Воскресенской школы хоккея. Место под строительство объекта уже определено.