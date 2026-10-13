Более 200 человек приняли участие в земельно-имущественных торгах в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за прошедшую неделю провели 90 земельно-имущественных аукционов. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В торгах за указанный период приняли участие 250 человек. В среднем на каждый лот претендовало 2,7 человека.

Самым популярным лотом стал объект из Ступина. Там за право стать собственником земельного участка под личное подсобное хозяйство соревновались 12 претендентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.