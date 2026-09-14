Губернатор Подмосковья: Сразу шесть новых благоустроенных пространств открыли в регионе

В Подмосковье открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств. Это лесопарки, набережная, бульвар и сквер в Щелково, Истре, Лобне и Богородском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в Щелково открылся лесопарк «Спутник». На территории обустроили дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и площадки для выгула собак. Также проложили экотропу и установили вендинговый аппарат с кормом для животных. В Истре открыли лесопарк «Массовка». Там тоже появились тропинки, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, а также обустроили лыжную трассу.

В Лобне благоустроили набережную пруда «Москвич» и сквер в микрорайоне Депо. На набережной обустроили деревянные настилы и смотровую площадку, пирс и амфитеатр, игровые зоны и прокат лодок. В сквере создали прогулочные дорожки, площадки для игр и занятий спортом, зоны отдыха.

В Богородском округе обновили лесопарк «Волхонка» и Богородский бульвар. В лесопарке проложили тропинки, оборудовали спортивный кластер, кинологический маршрут, пирсы, лесную лабораторию. Также был расчищен карьер. На территории бульвара обустроили дорожки и навесы с качелями, запустили фонтан и провели озеленение. Бульвар связал Заречье и Центральный микрорайон.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 6/6

«Продолжаем создавать такие места по всему Подмосковью — чтобы рядом с домом можно было погулять с семьей, заняться спортом или просто отдохнуть. Лесопарки обновляем по программе „Парки в лесу“, остальные общественные пространства — по программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный парк «Сераксеево» в Серпухове.