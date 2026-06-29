Более 200 ярмарок пройдет в 34 округах Подмосковья в июле

В Подмосковье в июле проведут 203 ярмарки. Посетить их можно будет в 34 округах региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, в Мытищах на улице Мира проведут ярмарку «Сделано в Подмосковье», а в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии — ярмарку ко Дню семьи, любви и верности. В Шаховской на 1-й Советской улице отметят День работника торговли. В Щелково на Талсинской пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

Подробная информация о проводимых в Подмосковье ярмарках представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедово появится современный пищевой производственный кластер.