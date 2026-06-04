Андрей Воробьев: современный пищевой производственный кластер появится в Домодедово

«Сейчас мы видим большой запрос на отдельные решения для пищевого производства, поскольку там есть свои особенности — санитарные зоны и т. д. Поэтому компания „Большое Домодедово“ планирует построить на территории ИП „Вельяминово“ современный пищевой кластер. На площади 54 га разместятся производственные боксы, а также логистический центр с холодильными камерами с зоной погрузки-разгрузки сырья и готовой продукции и т. д.», — рассказал губернатор.

В реализацию проекта вложат около 1 млрд рублей. С вводом объекта в регионе появится 300 рабочих мест. С учетом потенциальных резидентов объем инвестиций составит около 15 млрд рублей, а число рабочих мест — порядка 2 тыс.

Начать строить объект планируется в 2027 году. Среди потенциальных резидентов — федеральные и региональные торговые сети, рестораны, кафе, предприятия общественного питания, оптовые дистрибьюторы. Для будут доступны готовые производственные боксы формата Light Industrial, что позволит сократить сроки реализации проектов как минимум на год.

«Туда будут заведены все необходимые коммуникации, будь то электро-, газо- и водоснабжение или подключение оптоволоконной сети Интернет. А управляющая компания будет обеспечивать порядок и оказывать помощь резидентам. Активная кампания по их привлечению будет начата после подписания соглашения, однако переговоры с несколькими компаниями уже ведутся, в том числе при поддержке Правительства Московской области», — рассказал Паршин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов.