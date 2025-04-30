Более 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в мае

В Подмосковье в течение мая пройдет 216 ярмарок, сообщили в Московской областной думе. Мероприятия будут посвящены празднованию 1 Мая и Дня Победы.

На ярмарках можно будет приобрести фермерскую продукцию, а также саженцы и семена, инвентарь для работ на участке. В том числе будет представлена продукция от подмосковных производителей.

Чтобы получить место на ярмарке, фермерам нужно обратиться к ее организаторам или в администрацию округа, где проводится мероприятие. Также можно воспользоваться муниципальной программой для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или безвозмездно.

Ранее в Минсельхозпроде региона рассказали, что на апрель текущего года было запланировано проведение более 200 тематических ярмарок.