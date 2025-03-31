Более 200 ярмарок проведут в Подмосковье в апреле
В апреле в Подмосковье организуют 212 ярмарок
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В Подмосковье в апреле пройдет 212 ярмарок, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Мероприятия проведут в 41 округе.
На ярмарках будут представлены продукты питания от отечественных производителей, товары для сада и огорода, текстиль, пасхальные украшения.
В 10 округах состоятся ярмарки, посвященные Великому посту. На 17 площадках организуют ярмарки, приуроченные к Пасхе. В Истре, Волоколамске и Одинцово можно будет приобрести все необходимое для дачи.
Подробная информация о местах и времени проведения ярмарок представлена на сайте министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в работе уличных ларьков в регионе.