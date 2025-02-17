Андрей Воробьев призвал навести порядок в работе уличных ларьков в Подмосковье

В Подмосковье важно наладить процесс организации нестационарной торговли на частных и муниципальных землях. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов.

«Мы хорошо провели семинар в Сбере, но, как видим по анализу и по выезду в Серпухов, те сигналы ни до Серпухова, ни до Балашихи, ни до ряда наших территорий еще не дошли. Нам важно в продолжение наведения порядка в Подмосковье внимательно подойти к нестационарной торговле», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в Серпухове ларек длиной 20-30 м занял всю пешеходную зону, и призвал муниципальные власти обратить на это внимание. Губернатор также поручил проверить, насколько размещение таких объектов законно и целесообразно.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.