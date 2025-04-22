Более 200 котельных модернизируют в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в этом году планируется провести модернизацию 201 котельной. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в рамках реализации программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности в области обращения с отходами», рассчитанной на период с 2023 по 2028 годы, будут модернизированы 992 объекта теплоснабжения почти на 94 млрд руб.

В прошлом году реализовали 165 краткосрочных мероприятий на 12 млрд руб. Были модернизированы 185 км теплосетей и 37 котельных. В 2025-м на работы направят почти 48 млрд руб. Модернизируют 439 км теплосетей, 201 котельную и ЦТП.

«Губернатор поставил задачу — довести до жителей информацию обо всем, что происходит. Важно, чтобы у людей было четкое понимание по срокам и каждому этапу работ. Поэтому депутаты регулярно встречаются с жителями, рассказывают о ходе модернизации системы ЖКХ», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о масштабной программе по модернизации коммунальных систем.