Губернатор Подмосковья рассказал о планах по самой масштабной модернизации систем ЖКХ

В каждом городе Подмосковья ведется самая масштабная за всю историю модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе оперативного совещания с членами правительства Московской области и главами округов.

По его словам, в регионе ставят в приоритет все вопросы, которые связаны с обновлением электро-, тепло- и водоснабжения. Он подчеркнул, что они отражены в национальной цели президента России Владимира Путина.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — отметил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.