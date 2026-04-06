Более 200 почтальонов Подмосковья стали участниками всероссийского конкурса «Земский почтальон»
Фото: [Медиасток.рф]
Свыше 200 подмосковных почтальонов стали участниками Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К участию были приглашены специалисты с опытом работы не менее одного года, которые работают в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек.
Прием заявок на участие длится до 9 апреля. С 10 по 24 апреля эксперты оценят заявки и определят финалистов. Очный финал пройдет 26 мая в Москве. Также с 4 мая по 25 мая во «ВКонтакте» будет проходить общественное голосование за «Народного почтальона».
