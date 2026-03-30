Воробьев рассказал о колледжах Подмосковья, ставших лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников

Семь подмосковных колледжей стали лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников, рейтингование учебных заведений осуществлялось по 24 приоритетным отраслям экономики: атомная, горнодобывающая, транспортная, строительная, фармацевтическая и химическая отрасли и другим. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«У нас в Подмосковье больше половины выпускников 9 классов после школы поступают в колледжи и техникумы, чтобы получить прикладные, востребованные специальности. Подготовка кадров для ключевых отраслей экономики, медицины, образования и т. д. — одна из важнейших задач, которые ставит перед нами президент [России Владимир Путин]. Поэтому мы в Подмосковье активно участвуем в федеральном проекте „Профессионалитет“, модернизируем колледжи, оснащаем их современным оборудованием, привлекаем опытных преподавателей. В процессе обучения ребята могут проходить практику на предприятиях-партнерах. А потом — остаться там работать», — сказал губернатор.

Рейтинги публикуются на портале «Работа России» по поручению президента, работа осуществляется в рамках нацпроекта «Кадры». Это помогает абитуриентам объективно оценить перспективы на рынке труда, а образовательным организациям — дает возможность заимствовать успешные практики у тех, кто выше в рейтинге. Рейтингование осуществляют на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианой заработной плате выпускников на второй год после выпуска. В Подмосковье занятость выпускников более 90% — лидирующий показатель в стране.

Среди лидеров — Ногинский колледж в Богородском — в сфере «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» (среди колледжей с большой численностью выпускников), Ожерельевский железнодорожный колледж в Кашире (филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I) — в сфере «Железнодорожный транспорт» (среди колледжей с малой численностью выпускников). Кроме того, туда попали Губернский колледж в Серпухова, областной политехнический колледж в Электростали Звенигородский финансово-экономический колледж в Одинцовском, училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде и Государственное училище олимпийского резерва Щелково.

Кроме того, несколько учебных заведений вошли в тройку лидеров в своей категории.

