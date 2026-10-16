Более 200 участников проекта «Активное долголетие» выступили на танцевальном конкурсе в Коломне
Хореографический конкурс «Танцы — мечта длиною в жизнь» прошел в Коломне
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
Областной хореографический конкурс «Танцы — мечта длиною в жизнь» прошел в Коломне. В нем приняли участие члены программы «Активное долголетие», сообщает Министерство социального развития Московской области.
Всего в мероприятии приняли участие более 200 танцоров со всего Подмосковья в составе 20 танцевальных коллективов.
«Для наших танцоров выход на сцену — это не просто выступление, это возможность сказать миру: мы чувствуем ритм жизни, мы полны сил и вдохновения. Каждый раз, когда они встают в строй, я вижу не просто движения — я вижу историю, которую они рассказывают своим танцем», — рассказала руководитель раменского коллектива «Берегиня» Александра Скрипина.
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