Более 200 участников проекта «Активное долголетие» выступили на танцевальном конкурсе в Коломне

«Для наших танцоров выход на сцену — это не просто выступление, это возможность сказать миру: мы чувствуем ритм жизни, мы полны сил и вдохновения. Каждый раз, когда они встают в строй, я вижу не просто движения — я вижу историю, которую они рассказывают своим танцем», — рассказала руководитель раменского коллектива «Берегиня» Александра Скрипина.