Губернатор Подмосковья поздравил ветерана ВОВ Марию Рохлину с юбилеем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участницу Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны, легендарную «Красной Шапочке» Марию Рохлиной с юбилеем, ей исполнилось 102 года. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«В августе 1942 года, сразу после окончания школы, она ушла на фронт юной медсестрой. Воевала под Сталинградом и Курском, участвовала в боях под Прохоровкой, освобождении Польши и Чехословакии», - написал он.

По словам Воробьева, в феврале 1945 года она за несколько дней вынесла с поля боя 15 бойцов и офицеров. За мужество и самоотверженность награждена орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией».

После войны окончила медицинский институт и всю жизнь посвятила спасению людей. Теперь она живет в Подольске, встречается с молодежью, делится воспоминаниями о войне и продолжает участвовать в памятных мероприятиях.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.