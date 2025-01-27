Более 2,1 тыс. крыш домов отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году отремонтируют крыши более 2,1 тыс. многоквартирных домов, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проведут по программе капремонта. В прошлом году в ее рамках в регионе привели в порядок 823 кровли. В целом с момента запуска программы отремонтировали свыше 10,6 тыс. крыш.

Ремонт на объектах проводится с обязательным соблюдением всех норм безопасности. Так, опасные зоны обозначают сигнальными лентами. Рабочих обеспечивают средствами защиты. Перед началом работ проводят инструктажи.

Следить за ходом работ можно на интерактивной карте, которая доступна на сайте Фонда капремонта Подмосковья. Там же представлена информация о планах ремонта на текущий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выстроить прозрачные отношения между управляющими компаниями и жителями городских округов.