Губернатор Подмосковья дал поручение выстроить прозрачные отношения УК с жителями
Андрей Воробьев: УК должны наладить устойчивую коммуникацию с жителями
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с региональным правительством и главами муниципальных образований Подмосковья дал поручение о развитии прозрачной коммуникации между УК и жителями.
«Смысл в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями. Вы знаете, что история этих отношений, а главы знают как никто другой, очень сложная», — заявил он.
Он подчеркнул, что для обеспечения качественной работы таких организаций полезно электронное взаимодействие с жильцами и онлайн-голосование.
Ранее сообщалось, что губернатор отметил важность работы в части цифровизации. Он подчеркнул, что эта работа дает колоссальный эффект.