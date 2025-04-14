Более 25 тыс. человек отметили День космонавтики в парках Московской области

День космонавтики отметили в 92 подмосковных парках. Тематические мероприятия посетили свыше 25 тыс. человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках Фестиваля космических чудес в регионе провели мастер-классы на тему космоса, костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, а также игры, квесты и концерты.

К примеру, в Королеве в Центральном городском парке были организованы фотовыставка проекта «Шаг в Космос» и показ кинофильма о Юрии Гагарине. Также все желающие могли поиграть в советскую игру «Астрономия» и понаблюдать за звездами.

В парке культуры и отдыха в Жуковском прошли научное шоу, интерактивная программа «От винта», лекция о галактиках. В Дубне в парке семейного отдыха состоялся мастер-класс по астрономии и квест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о масштабных выставках, которые пройдут в области.