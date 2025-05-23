Более 26 тыс. бюджетных мест будет доступно в вузах и ссузах Подмосковья в новом учебном году. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В частности, в вузах будет создано около 1,5 тыс. бюджетных мест, в ссузах — свыше 24,6 тыс.

Сегодня в регионе стартовали экзамены. Основной период проведения ГИА — с 23 мая по 4 июля. Экзамены будут сдавать почти 40 тыс. человек, большинство из которых — выпускники этого года (около 35,5 тыс.). Для проведения экзаменов в округах подготовили 278 пунктов и задействовали 15,5 тыс. специалистов.

«Наши выпускники — надежда и будущее Подмосковья и России. Желаю ребятам верить в свои силы, и тогда все обязательно получится. В добрый путь!» — обратился Брынцалов к выпускникам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об открытии в Истре Центра математического образования.