Губернатор Подмосковья: Центр математического образования открылся в технолицее им. В. И. Долгих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил об открытии Центра математического образования на базе Областного технолицея имени В. И. Долгих в Истре.

«Мы хотим сделать математику доступной и интересной для каждого школьника, поэтому новый проект охватит все школы в Подмосковье», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, с 1 сентября математические классы появятся во всех школах региона. В них дети будут углубленно изучать предмет под руководством сертифицированных педагогов. Также будут организованы олимпиады, турниры, внеурочные активности. В самом Центре появится площадка для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентации.

«Особое внимание уделим и учителям: для них будем проводить еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил гимназию имени Е. М. Примакова и пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали по обмену.