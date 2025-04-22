Более 2,7 тыс. единиц техники, задействованной на сетях водоснабжения, проверили в Подмосковье
В Подмосковье проверили более 2,7 тыс. единиц техники водоканалов
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье в рамках подготовки к лету проверили состояние более 2,7 тыс. единиц специализированной техники, которая используется на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Грамотный подход к использованию техники положительно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках. Поэтому при подготовке к новому сезону ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание ее состоянию», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.
Также на коммунальных объектах проводят техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники. Каждая такая машина обслуживает до 180 км сетей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области будет реализована масштабная программа по модернизации систем ЖКХ.