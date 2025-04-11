Более 28 млрд руб. предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ в 2025 году

Более 28,4 млрд руб. предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство и проектирование школ в 2025 году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, в этом году в регионе за счет бюджетных средств проектируют и строят 40 школ.

Брынцалов осмотрел школу, которая строится в рамках инвестконтракта в ЖК «Первый квартал» в Сапроново Ленинского округа.

«Радует, что инвесторы нас поддерживают в стремлении закрыть потребность в школах там, где это особенно необходимо. И возводят объекты общего образования за свой счет», — отметил он.

Школа рассчитана более чем на 1,6 тыс. мест. Ее открытие позволит ликвидировать вторую смену в микрорайоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова и пообщался со школьниками, приехавшими из ОАЭ.