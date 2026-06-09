Более 2,8 тыс. заявлений на компенсацию за оплату ЖКУ подали жители Московской области за неделю

Жители Подмосковья активно пользуются возможностью оформить компенсацию за оплату жилищно‐коммунальных услуг: только за последнюю неделю на регпортал поступило более 2,8 тыс. соответствующих заявлений. С начала года число электронных обращений превысило 63 тыс. Такую статистику озвучили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой могут граждане льготных категорий, имеющие регистрацию в Московской области. Сервис «Компенсация расходов по оплате жилищно‐коммунальных услуг» размещен на региональном портале. Его можно найти в разделе «Жилье», подразделе «Коммунальные услуги».

Процедура оформления не требует личного визита: достаточно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, затем заполнить электронную форму заявления. В процессе подачи заявки потребуется указать реквизиты организации, предоставляющей ЖКУ, либо загрузить подтверждающие платежные документы. Решение по заявлению появится в личном кабинете пользователя на портале в срок до 7 рабочих дней.

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