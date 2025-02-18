Более 30 млрд руб. направят на строительство и реконструкцию 17 школ в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году построят и реконструируют 17 школ. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в рамках проверки новой школы в Реутове.

По словам Брынцалова, на эти цели предусмотрели 32 млрд руб. Из них более 29 млрд руб. — это средства из областного бюджета.

«Каждая школа в своем округе долгожданная, поэтому мы продолжим депутатский контроль и в этом году. Наказы наших жителей должны выполняться качественно и в срок», — подчеркнул Брынцалов.

Новая в школе в Реутове построена в микрорайоне 10А. Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. мест. Школа имеет ИТ-уклон. Кроме того, в ней будет организовано взаимодействие с «НПО машиностроения». Первые занятия в учреждении проведут 24 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по привлечению учителей в школы региона.