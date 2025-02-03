Губернатор Воробьев рассказал о работе по привлечению учителей в школы Подмосковья

В Подмосковье реализуют работу по привлечению учителей в школы региона. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в рамках еженедельного совещания с Правительством Московской области и главами округов.

«В каждой новой школе, которая откроется 1 сентября, должен быть подобран директор, который начнет формировать команду. Важно обеспечить взаимодействие как с Центром развития карьеры, так и, безусловно, с управлением образования на местах», — подчеркнул Воробьев.

В регионе насчитывается более 53,4 тыс. учителей, в 2024 году в образовательные учреждения удалось привлечь 2,3 тыс. педагогов, в том числе около 1,9 тыс. — из других регионов России.

«Основным источником привлечения новых педагогических кадров являются регионы РФ (50%), порядка 21% — переходят внутри учреждений Московской области, еще 29% — приходят к нам из Москвы. Среди инструментов привлечения: Центр развития карьеры (54%), работные сайты (11%) и, конечно, большое подспорье — сайт «Работа в школе» (35%)», — рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес.

По ее словам, в регионе работают над закрытием имеющихся вакансий. На данным момент в школах есть 234 открытые вакансии, однако, к новому учебному году откроются школы-новостройки, куда также нужны будут педагоги. Пильдес уточнила, что искать педагогов туда начнут в апреле.

С 1 января в Подмосковье проиндексировали заработную плату всем педагогам. Кроме того, в регионе действует ряд мер поддержки учителей. Ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.